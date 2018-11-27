С Донбасса Россия разворачивает Третью мировую войну, – эксперт. Новости

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Россия фактически разворачивает Третью мировую войну, а Минские соглашения не смогут помочь Украине в восстановлении территориальной целостности. Об этом заявил правозащитник Станислав Батрин.

«Первый миф – о безальтернативности Минского процесса, но обществу понятно, что Минский процесс вообще не охватывает вопрос Крыма. Минский процесс не охватывает в целом вопрос территориальной целостности Украины», – сказал он.

По его словам, ряд экспертов предлагают исключить из переговоров по восстановлению территориальной целостности Украины президента России Владимира Путина. «Какие переговоры могут быть с агрессором? Переговорный процесс в рамках Будапештского формата должен выглядеть, как согласованные и синхронные действия союзников против агрессора», – считает Батрин.

«Не стоит, как это сейчас происходит в Минском формате, говорить о каких-то вещах – об отведении вооружения и прочем, речь нужно вести о том, что Украина отказалась от третьего в мире ядерного потенциала, и сегодня РФ грубо нарушила территориальный суверенитет Украины и фактически разворачивает Третью мировую войну. А нам навязывают, что это какой-то маленький конфликт, который можно решить локально», – добавил правозащитник.

Он также заявил, что в Украине засвидетельствовали акт вооруженной агрессии России 20 февраля 2014 года, и уже тогда, а не сейчас в связи с ситуацией в Азовском море, украинские власти должны были обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в 10-ти областях страны военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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