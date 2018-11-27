На Донбассе большая часть молодежи не видит будущего, – эксперт. Новости

На подконтрольной Украине территории Донбасса большинство студентов не намерены оставаться там после окончания учебы или надолго. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказал директор Института экономико-правовых исследований НАН Украины, глава «Ассоциации ученых-ВПЛ» Владимир Устименко.

«Мы взялись за изучение этой темы не только потому, что наш институт является перемещенным со временно неподконтрольной украинским властям территории, а именно – из Донецка, но и потому, что далеко не все результаты действий власти и общества соответствуют запросам и внутренне перемещенным лицам, и структуре экономики, которая сейчас выстраивается на подконтрольной территории Донбасса», – сказал он.

По его словам, за прошедшие 4 года с начала вооруженного конфликта на Донбассе, на подконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей произошло много изменений, но они не кардинальные, в частности, изменились миграционные потоки.

«Недавно мы с определенной миссией побывали в вузах на востоке Украины, где провели углубленные интервью с молодежью – студентами и выпускниками. К сожалению, большинство из них не хочет оставаться на тех территориях. они планируют выезжать, а если кто-то и видит свое будущее там, то ненадолго. Они планируют переехать или в большие города на территории Украины или видят свое будущее за границей», – сообщил Устименко.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».