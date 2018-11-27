«На глазах главы – и так врезаться»: В Луганске произошло ДТП (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 26 ноября в районе Городка в Луганске: столкнулись два легковых автомобиля.

Местные жители пишут о том, что аварии в этом районе – частое явление. И происходят они в том числе потому, что никто не занимается восстановлением дорожной инфраструктуры:

Мирослав: «Судя по количеству ДТП на Городке, его можно переименовать в Городок ДТП»;

Юрий: «И будут еще! На основном перекрестке нет одного светофора. После аварии с авто, которая была черт знает когда уже, сбитый светофор так и не был установлен на место».

Также люди обратили внимание на билборд с изображением «главы ЛНР» Леонида Пасечника в районе аварии:

Сергей: «"Глава" все видит!»;

Адольф: «Стыд-то какой! На глазах главы – и так врезаться… У нас столько водителей-тварей появилось, по городу не ездят, а летают, особенно на внедорожниках».

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