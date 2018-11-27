Сводка из зоны ООС за 26 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 18 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 7 раз применили вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В ходе боевых действий легкие ранения получили 2-е военнослужащих Объединенных сил. Об этом сегодня, 27 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Малиновое, Вольный (Золотое-4), Луганское, Пивденное, Верхнеторецкое, Опытное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Широкино. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Малиновое противник обстрелял из минометов калибром 120 мм, а по опорным пунктам у хутора Вольный (Золотое-4), Луганского, Опытного, Гнутово и Водяного вел огонь из минометов калибром 82 мм.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» сообщают, что «украинские военнослужащие за сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 328 единиц. Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и шахты им. Изотова, Гольмовский, Озеряновка, Зайцево и село Михайловка; Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты Крутая Балка и Каштановое; район Донецкого аэропорта и поселок Старомихайловка на окраине Донецка; села Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялись минометы калибрами 120 мм и 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы, зенитные установки и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Сокольники, Молодежное и Красный Яр, а также окрестности памятника князю Игорю у Станицы Луганской. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».