Будущее Донбасса и ВПЛ: Эксперт об особенностях миграции переселенцев. Новости

В этом году есть несколько особенностей в миграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и изменении их настроений по отношению к возвращению на Донбасс. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины и эксперт ООН Элла Либанова.

«В 2018 году произошло несколько принципиальных изменений в ситуации с ВПЛ. Главным образом это отобразилось на их намерениях в отношении их возвращения или не возвращения в родные дома. Прежде всего, это первый год, когда часть тех, кто не хочет возвращаться ни при каких обстоятельствах, превысила часть тех, кто хочет вернуться», – сказала она.

По ее мнению, это лучше, чем, если бы было наоборот. «Потому что это является свидетельством того, что люди адаптировались в принимающих громадах. Они уже видят свое будущее тут. Это означает, что они интегрируются в местное сообщество. Хуже было бы, если бы это не удалось», – отмечает Либанова.

«Здесь возникает проблема с будущим Донбасса, но нужно решать проблемы по мере их поступления. Сегодня мы должны решить ряд проблем, которые связаны с адаптацией ВПЛ к новому месту проживания», – продолжила эксперт.

Она также сообщила, что в этом году наблюдается еще одна особенность в миграции переселенцев. «Постепенно ВПЛ перемещаются в Киев – туда, где есть рабочие места, где есть возможность арендовать жилье, где есть возможность заработать себе на жизнь. Конечно, в Киеве много жителей, здесь и дорогой рынок жилья, но здесь и зарплаты значительно выше, чем в остальных регионах», – говорит Либанова.

«Кроме того, значительная часть ВПЛ снимают жилье не в самом Киеве, а в пригороде или даже в других областях, потому что там значительно дешевле, а работать можно в Киеве. И это является нормальной практикой для любой страны», – добавила она.

В свою очередь директор Института экономико-правовых исследований НАН Украины Владимир Устименко проинформировал, что согласно опросу, на подконтрольной Украине территории Донбасса большинство студентов не намерены оставаться там после окончания учебы или надолго.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

Читайте также: