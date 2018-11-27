Путин загнал себя в угол, и поэтому опасен, – российский политолог. Новости

В России прислушаются к призывам международного сообщества и освободят украинских моряков, захваченных в плен после атаки в Керченском проливе, но это будет не сразу и не просто. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин.

«Если сразу – это будет "потеря лица", а это для Путина сейчас очень важно, потому что у него не осталось ничего, кроме имиджа, и даже имидж очень быстро разрушается. Он сейчас находится в очень неприятной ситуации. Он действительно загнал себя в угол, и поэтому опасен. Он будет играть желваками, играть мускулами. Рано или поздно, конечно, отдаст, но перед этим он должен над ними вволю поглумиться. Легко это не произойдет», – отмечает Орешкин.

По его словам, украинских пленных Кремль уже использует и будет использовать для своей пропаганды. «Конечно, их обвинят во вторжении в российские территориальные воды, в выполнении шпионских функций. Нам уже сообщили, что там два сотрудника СБУ. Это пропагандисткая сторона. Надо объяснить, что это провокация, что это украинская сторона так повела себя, а мы доблестно ее пресекли. Надо создать этот имидж», – рассказал политолог.

«После этого, может быть, можно будет проявить "гуманность", как в случае с Савченко. А сейчас обстановка будет только нагнетаться. И, наверное, украинским морякам сейчас не сладко приходится в руках специалистов по выжиманию признательных показаний», – добавил он.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков. В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в 10-ти областях страны военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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