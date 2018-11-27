Вместо зарплаты – продуктовые наборы: Сотрудникам завода в Донецке не платят уже 3 месяца (Фото). Новости

На «национализированном» заводе «Донецккокс», расположенном в неподконтрольном украинским властям Донецке, работникам третий месяц не платят зарплату. Вместо этого людям выдали продуктовые наборы. Об этом говорится в сюжете одного из местных телеканалов.

Каждому из 44-х сотрудников, оставшихся работать на заводе, как уверяют в «ДНР», выдан 20-килограммовый продуктовый набор. «Наборы хоть как-то помогут дотянуть до момента, когда, наконец, выплатят зарплату. Предприятие задолжало деньги за последние три месяца», – говорится в сюжете.

«Все это – в рамках специальной программы главы ДНР Дениса Пушилина по поддержке предприятий, перешедших под внешнее управление», – уверяют в «республике».

«Пока решается вопрос. Я так думаю, что положительно он будет решен. И весь коллектив надеется на это», – заявил «председатель совета» трудового коллектива Сергей Новиков.

«Руководство» предприятия регулярно проводит встречи с коллективом, обещая, что «в ближайшее время задолженность по зарплате будет погашена».

В соцсетях люди комментируют ситуацию:

Денис: «44 набора на завод, это писец»;

Станислав: «А как он может работать, его вырезали уже на металл»;

«БыльБылева»: «"Ура, товарищи!". Мельчим и делим».

Ранее сообщалось, что запустить «национализированный» завод «Донецккокс» не удастся, т.к. в «ДНР» нет средств на его восстановление.

Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» были изданы «законы», согласно которым с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагаются на территории «республик» и не платят местные налоги, вводится «внешнее государственное управление».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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