Внезапная бедность и квази-перемещение: Два феномена ВПЛ из Донбасса. Новости

С самого начала вооруженного конфликта на Донбассе в Украине появились два феномена, которые связаны исключительно с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины и эксперт ООН Элла Либанова.

«Первый феномен – это феномен внезапной бедности. Люди, которые еще вчера имели абсолютно нормальные доходы, социальный статус, материальный статус, у них было жилье, работа, машина, что-то еще, они в один момент превратились в бедных, у которых нет абсолютно ничего. И с этим феноменом внезапной бедности общество не знало, что делать», – говорит она.

По ее словам, в Украине такой практики еще не было. «Вернее, она была, когда проходила эвакуация во время Гражданской войны и Второй мировой войны, но это было давно. У нас было масштабное переселение после Чернобыльской катастрофы, но оно было абсолютно другим, потому что тогда людей переселяло государство. Государство брало на себя определенные обязательства, выполнило оно их или нет – другой вопрос, но сделало тогда намного больше, чем имело возможность сделать сейчас», – отметила Либанова.

«Советский Союз и чернобыльские потери, и Украина, и масштабы переселения из Донбасса – это абсолютно несопоставимые показатели, и с этим тоже надо считаться. Украина – бедная страна, хотим мы это признавать или нет», – продолжила эксперт.

Она сообщила, что второй феномен ВПЛ, с которым столкнулись в Украине – это феномен квази-перемещения.

«Когда я читаю, что на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области сконцентрировалось свыше полумиллиона переселенцев, у меня возникает много вопросов. Я просто не могу понять, где они все там разместились», – говорит Либанова.

«В Луганской области 71% ВПЛ – это лица пенсионного возраста, в Донецкой области – свыше 60%. Так не бывает просто так. Это люди, которые абсолютно вынуждено поставлены в такие рамки, зарегистрировались как ВПЛ, потом они уезжают к себе домой и раз в 60 дней возвращаются, чтобы получить пенсию. Я осуждать их за это не могу, я понимаю, что это нарушение законодательства, но вместе с этим – люди выживают так, как могут», – проинформировала она.

Эксперт также рассказала, что в 2018 году есть несколько особенностей в миграции переселенцев и изменении их настроений

В свою очередь директор Института экономико-правовых исследований НАН Украины Владимир Устименко проинформировал, что согласно опросу, на подконтрольной Украине территории Донбасса большинство студентов не намерены оставаться там после окончания учебы или надолго.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

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