В Украине не знают, что делать с миграцией переселенцев из Донбасса . Новости

В регионах Украины и в населенных пунктах, расположенных вблизи линии разграничения, в связи с массовой миграцией переселенцев сложилась сложная ситуация. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказал директор Института экономико-правовых исследований НАН Украины, глава «Ассоциации ученых-ВПЛ» Владимир Устименко.

«С одной стороны – ВПЛ и повышенные нагрузки на социальную и жилищную инфраструктуру. С другой стороны – эти территории пустеют, и специалисты выезжают», – сказал он.

«Сейчас проблемы с учителями в общеобразовательных школах, проблемы с медицинскими работниками на этих территориях. И с этим что-то нужно делать. В отношении государственных служащих государство это определенным образом решило. Государственные чиновники в областных и районных военно-гражданских администрациях получают повышенную заработную плату», – добавил Устименко.

По словам, директора Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины Эллы Либановой, проанализировать реальную нагрузку переселенцев на принимающие громады не только по Донецкой и Луганской областям, но и по другим регионам Украины сейчас невозможно.

«Официальная статистика не просто не отображает реальную ситуацию, но и искажает ее. Действительно, нагрузка на принимающие громады, особенно там, где много ВПЛ, увеличилась в разы. Я имею ввиду не нагрузку на чиновников, а нагрузку на инфраструктуру, которая не может этого выдержать – нагрузка на школы, детские сады, больницы», – говорит Либанова.

Она подчеркнула, что более углубленный анализ миграции переселенцев показывает, что ситуация «не такая, как по документам». «Честно говоря, я не знаю, что с этим делать. Проводить масштабные исследования, мы их можем хоть 25 провести, но есть зарегистрированные ВПЛ, которые имеют права и эти права нужно обеспечивать, иначе это не государство, а непонятно что», – отмечает эксперт.

«Во многих громадах есть люди, которые не регистрировались как ВПЛ, по разным причинам, в частности и по психологической, потому что не всегда местное население очень дружественно воспринимает ВПЛ, особенно мужчин призывного возраста. Но, даже если мы выясним ту часть людей, которые на самом деле не переехали, или, наоборот, поймем, куда они переехали, мы просто не знаем, что с этим делать. Если этого не знают экономисты и социологи, этого не могут знать юристы, а без формирования соответствующего юридического поля, ничего не изменится», – добавила она.

Как сообщалось ранее, из-за отсутствия доплат за условия работы в зоне ООС и высокой нагрузки есть проблемы с кадровым составом в УТСЗН Донбасса. «Мы неоднократно обращались в целый ряд организаций, чтобы все-таки могли как-то поощрить управления соцзащиты в двух областях – Донецкой и Луганской, где люди рискуя своим здоровьем, а порой и жизнью, выходят ежедневно на работу. В Украине есть примеры, когда жители горных территорий получают надбавку в 20% от своей заработной платы. Почему специалисты двух территорий, находящиеся фактически на линии военных действий, не могли бы получать такую надбавку? Мы бы тогда смогли сохранить кадровый потенциал», – заявляла директор Департамента соцзащиты населения Луганской облгосадминистрации Элеонора Полищук.

С аналогичными проблемами сталкивается управление Пенсионного фонда в Донецкой области, где не хватает 18% штата, по состоянию на 15 ноября не закрыты были 250 вакансий.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

Читайте также: