Бегство прекратилось: Миграция переселенцев из Донбасса все больше осознанная. Новости

В Украине необходимо формирование юридически-правового поля с учетом массовой миграции внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которая за последний год приобрела признаки осознанного выбора сменить место проживания. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины и эксперт ООН Элла Либанова.

«Первое – это общее улучшение ситуации в Украине. Это должны быть законы и нормативные акты, которые будут стимулировать экономический рост, увеличение количества рабочих мест, рост заработной платы», – говорит она.

«Второе – специальное юридическое поле. Это законодательные акты, которые касаются внутренней миграции, потому что в последние годы, особенно в этом году, миграция ВПЛ все больше приобретает признаки общей внутренней миграции. Бегство уже прекратилось. Люди переезжают уже целиком осознанно. Они выбирают, куда переехать, подыскивают там работу. И с учетом этого фактора нужно урегулировать законодательство», – продолжила Либанова.

По ее мнению, есть еще третий тип нормативно-правовых актов, который касается исключительно переселенцев.

«Мы должны урегулировать правовое поле во всех трех плоскостях», – резюмировала она.

Эксперт также рассказала, что в Украине в 2018 году есть несколько особенностей в миграции переселенцев и изменении их настроений, и два феномена ВПЛ, к которым ни государство, ни общество оказались не готовы.

В свою очередь директор Института экономико-правовых исследований НАН Украины Владимир Устименко проинформировал, что согласно опросу, на подконтрольной Украине территории Донбасса большинство студентов не намерены оставаться там после окончания учебы или надолго. Он также рассказал, какие проблемы сейчас существуют в регионах Украины и вблизи линии разграничения, связанные с массовой миграцией переселенцев и вооруженным конфликтом на Донбассе.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

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