Будапештский меморандум: Эксперты выяснили важные нюансы переговоров. Новости

Общественники выяснили, когда, в какой форме и к кому из стран-подписантов Будапештского меморандума официально обращалась Украина по вопросу проведения переговоров в этом формате в связи с агрессией России и нарушении государственного суверенитета. Об этом заявил руководитель проекта «Открытый суд», правозащитник Станислав Батрин.

«На протяжении всего периода вооруженной агрессии Украина всего дважды обращалась. Первое обращение было в феврале 2014 года. Украина тогда еще уважительно относилась к России, призывала к переговорам. Но в основе этого обращения Украина ссылалась на то, что у нас есть внутренний политический кризис. И в связи с этим они хотят созвать подписантов Будапештского меморандума. Это была серьезная стратегическая ошибка, которая в дальнейшем была использована Россией», – сказал он.

«Основанием для созыва переговоров в Будапештском формате должен был быть акт агрессии или определенное давление на Украину другой страны-подписанта Будапештского меморандума. Но Украина мотивировала в обращении к России необходимость созыва Будапештского формата тем, что в Украине произошло обострение внутреннеполитической ситуации. Это есть в официальном ответе [на запрос юристов], и это копия исходящего письма Министерства иностранных дел [Украины]», – продолжил Батрин.

По его словам, после этого Украина повторно обращалась к России по этому поводу. «Только спустя два года Украина снова обращается к РФ второй и последний раз о созыве переговоров в рамках Будапештского меморандума, где уже есть ссылка на то, что есть нарушения Россией территориальной целостности Украины. Украина обращалась и к США, и к Великобритании, а также к Китаю и к Франции. Мы начали выяснять, какими были ответы», – отмечает правозащитник.

Он сообщил, что в информационном пространстве Украины отношение подписантов Будапештского меморандума к выполнению их обязательств освещаются неверно. «В частности Тука (замминистра МинВОТ, – прим. ред.) несколько раз заявлял: "США отказались, Великобритания отказалась". Высшие должностные лица неправильно формировали мнение общества. Мы начали задавать официальные вопросы, а были ли официальные отказы этих стран», – говорит Батрин.

«На сегодняшний день официальных отказов принимать участие в переговорах в рамках Будапештского меморандума от этих стран не поступало. Это информация украинского МИД. Министерство иностранных дел Украины сегодня вынуждено давать такие четкие ответы под давлением общества, потому что уже очень большой интерес к этому вопросу», – проинформировал юрист.

Эксперт убежден, что с началом вооруженного конфликта на Донбассе Россия фактически разворачивает Третью мировую войну, а Минские соглашения не смогут помочь Украине в восстановлении территориальной целостности.

Он также заявил, что в Украине засвидетельствовали акт вооруженной агрессии России 20 февраля 2014 года, и уже тогда, а не сейчас в связи с ситуацией в Азовском море, украинские власти должны были обратиться к странам-гарантам Будапештского меморандума с заявлением о нарушении государственного суверенитета.

Как сообщалось ранее, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука сообщил, что подписанты Будапештского меморандума США и Великобритания отказались и не хотят принимать участие в переговорах по Донбассу, а Россия согласилась на Минский формат при одном условии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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