Люди привыкли, что нет будущего: Эксперт об экономике прифронтового Донбасса. Новости

В начале вооруженного конфликта на Донбассе экономическая ситуация с развитием малого и среднего бизнеса на подконтрольной украинским властям территории была примерно одинаковая, но сейчас в Донецкой области лучше, чем в Луганской. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказала директор Луганского филиала Института экономико-правовых исследований НАН Украины Инна Заблодская.

«Мы принимали участие в актуализации Стратегии развития Луганской и Донецкой областей до 2020 года. В научном докладе мы разрабатывали прогнозы – оптимистичный, базовый и пессимистичный сценарии. И мы практически угадали некоторые показатели, полученные во время мониторинга реализации стратегии развития этих регионов», – говорит она.

По ее словам, если в 2014 году по Донецкой и Луганской областям экономическая картина была примерно одинаковой, то сегодня ситуация в регионах существенно отличается.

«Согласно статистике, в Луганской области проживает около 700 тыс. человек местного населения и около 300 тыс. ВПЛ. Это ужасная картина с точки зрения развития малого и среднего бизнеса. Первое, о чем мы говорим почти целый год, – это отсутствие дорог. Почему-то эта проблема в Луганской области не решается, она решена только в Донецкой», – сообщила Заблодская.

«Что такое наличие дорог? Это возможность общения, возможность ездить, например, на "Интерсити" из Киева в Славянск каждый день и два раза в день. Такая возможность в Луганской области отсутствует. Это говорит о том, что людям очень сложно общаться. В Луганскую область реже приезжают международные доноры, а международно-техническая помощь оказывается в более сложных условиях», – продолжила эксперт.

Она отдельно акцентировала на настроении жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения. «У этих людей угнетенное психологическое состояние, или агрессивное. Это, безусловно, не способствует развитию малого и среднего бизнеса. А остальная часть населения привыкла к военным действиям. Это очень страшно, потому что, если люди привыкли к тому, что у них нет будущего, любая инициатива сводится к нулю, и все программы экономического развития в том числе», – подчеркнула заслуженный экономист Украины.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

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