В Луганской области программы экономического развития почти не выполняются. Новости

На подконтрольной украинским властям территории Луганской области программы экономического развития практически не выполняются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции в Киеве, представляя аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса»*, рассказала директор Луганского филиала Института экономико-правовых исследований НАН Украины Инна Заблодская.

«Сейчас в Луганской области действуют 40 программ регионального экономического развития по всем направлениям, и только 6,4% из них финансируются. Это очень печальная картина. Мы понимаем, что эти программы фактически не реализуются», – сказала она.

По ее словам, одним из факторов влияния на экономическое развитие Луганской области является постоянная смена главы Луганской областной военно-гражданской администрации. «За 4 года сменились три главы. Сейчас будет четвертый. Когда приходит новый человек и возглавляет облгосадминистрацию, определяются новые подходы к управлению, новые аспекты в формировании тех или иных направлений и их реализации, новые инструменты», – отметила Заблодская.

Эксперт отметила, что анализ показал, что в начале вооруженного конфликта на Донбассе экономическая ситуация с развитием малого и среднего бизнеса на подконтрольной украинским властям территории была примерно одинаковая, но сейчас в Донецкой области она лучше, чем в Луганской. Особенно сложная ситуация в прифронтовых населенных пунктах.

*Аналитический доклад «Экономико-правовые средства стимулирующего влияния на развитие Донбасса» подготовлен по результатам совместного научно-практического проекта с участием Института экономико-правовых исследований НАН Украины, Представительства Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и «Ассоциации ученых-ВПЛ».

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