Административные услуги с выездом на дом: Как на Донетчине работает мобильный ЦПАУ (Видео). Новости

В Донецкой области заработал мобильный офис Центра предоставления административных услуг (ЦПАУ) для людей пожилого возраста и лиц, которым трудно передвигаться. Первыми его внедряют в Лиманской объединенной территориальной громаде (ОТГ).

Администратор ЦПАУ отправляется в соседнее село Новоселовку. В руках женщины – чемодан. Ее ждет Мария Николаевна. Старушку забрали жить к себе дети. Решили прописать, но это стало проблемой. У 85-летней бабушки больные ноги, она почти не выходит из дома. В регистрационное учреждение ей не добраться. «Я не могу даже сама в машину сесть. Меня могут посадить, а оттуда не вылезу. Уже не в состоянии сами себя обслуживать нигде», – говорит она.

Оформить прописку, не выходя из дома, женщине поможет и сам чемодан. Это – мобильный ЦПАУ. Внутри современное оборудование – планшет, принтер, сканер для ID-карточек, интернет-модем. Оборудование работает автономно. Все конфиденциальные данные защищены программой. «Если нужны копии документов, то мы можем сразу на месте уже снять и даже распечатать. Есть все необходимое в этом маленьком чемоданчике для получения услуг, которые мы предоставляем», – рассказала администратор ЦПАУ Наталья Юдина.

Процедура длится 20 минут. Услуга бесплатная, однако доступна не всем. По словам специалистов, право на выездное обслуживание нужно подтвердить паспортом или больничной справкой. «Человек, который обращается, который уполномочен обратиться, он представляет документ, подтверждающий, что мы должны выехать. Это люди старше 80-ти лет, это люди, которые имеют инвалидность, то есть маломобильные группы населения. А также люди, временно утратившие мобильность», – сообщила руководитель ЦПАУ Лиманского совета Марина Ройко.

Мобильный кейс и программное обеспечение приобрели при поддержке западных партнеров. Транспортные расходы – за счет местного бюджета. Чиновники уверяют, что спрос на мобильные административные услуги велик. «У нас очень много лиц с инвалидностью. У нас где-то 32 лица с инвалидностью, только колясочных, и таких очень много, где-то больше 50-ти. Есть два престарелых дома, где лежат многие, которым тоже, скорее всего, понадобится обязательно вот эта процедура», – отметил Лиманский городской голова Петр Цимидан.

Для жителей региона стали доступными 112 видов услуг: от оформления материальной помощи до регистрации земли.

Источник: ТК «Донбасс»

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