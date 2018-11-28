Пьяная вылетела на встречку: В ДТП на окраине Луганска погибли 4 человека (Фото). Новости

На окраине неподконтрольного украинским властям Луганска произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Так, сообщается, что женщина-водитель серого седана «Рено», находясь в состоянии алкогольного опьянения, вылетела на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем «Шкода». Лобовое столкновение произошло на скорости пoрядка 90 км/ч. В результате водитель и 2-е пассажиров автомобиля «Шкода» (мужчины) погибли на месте от травм, несовместимых с жизнью. Женщину-пассажира не успели довезти до больницы. Вoдитель «Рено» находится в тяжелом состоянии в Луганской «республиканской» центральной больнице.
Как рассказывают пользователи соцсетей, все личности погибших установлены. Самому старшему погибшему было 29 лет.
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