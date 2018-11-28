Режим Путина готов вырвать зубами чеку из гранаты и бросить под ноги врагу, – российский политолог. Новости

В России население устало от вооруженного конфликта на Донбассе и ситуации в Украине, а поддержка президента РФ Владимира Путина начала ослабевать. Тем не менее, Кремль хочет сохранить свою политику военного режима, потому что это его единственное преимущество перед Западом. Об этом заявил российский политолог Дмитрий Орешкин, комментируя реакцию Совбеза ООН на атаку Россией украинских судов.

«Члены Совбеза ООН выразили, мягко говоря, неудовлетворенность [агрессией РФ в Азовском и Черном морях]. Но. Надо понимать, что их интерес как раз, в отличие от России, в том, чтобы ситуацию как-то стабилизировать. При этом в общем-то не так уж важно, на каком этаже, сколько от Украины оттяпают, сколько территорий от Украины отберут, важно, чтобы не было горячей фазы войны, чтобы продолжался бизнес, чтобы можно было взаимодействовать со своими избирателями и так далее», – сказал он.

По его мнению, надеяться на «безусловную поддержку Запада» в восстановлении территориальной целостности Украине не стоит, а нужно рассчитывать на собственные силы.

«В чем поддержка Запада? В чем польза Совбеза ООН? Конечно, это площадка, это слова. Фундаментальная разница в том, что режим Путина – это военный режим. Он рассчитан на мобилизацию, на пропаганду, на истеричность, на готовность вырвать зубами чеку из гранаты и бросить ее под ноги врагу – истинному или воображаемому, пусть даже при этом погибаешь сам. Это единственное, в чем Путин может быть конкурентоспособен по отношению к Западу. Во всех остальных сферах – нет», – отмечает Орешкин.

«Поэтому Западу важно перевести соревнования в долгосрочное мирное русло, где он выиграет. И Украина в случае перестройки, зачистки от коррупции и переходе на западные конкурентные рынки экономики тоже выиграет. Но это долгосрочная игра, как Польша выиграла, как выигрывает Прибалтика сейчас, так же будет с Украиной», – продолжил политолог.

«Путин, естественно, хочет сорвать этот процесс, в котором он играет менее эффективную роль, и перевести историю в военное противостояние. Это ему удобно, это мобилизует его электорат. Хотя, должен сказать, что именно сейчас происходит раскол именно путинского большинства, потому что далеко не всем в России, в отличие от 2014 года, среди тех 86%, которые поддерживали Путина, нравится то, что происходит, по целому ряду причин. Уже в России устали, уже нет этого восторженного топанья ногами и стуков в барабаны», – добавил эксперт.

Он также считает, что в России прислушаются к призывам международного сообщества и освободят украинских моряков, захваченных в плен после атаки в Керченском проливе, но это будет не сразу и не просто.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.

Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в 10-ти областях страны военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября.

По словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, решение о приостановке перемещения (курсирования) людей с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса не планируется.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что указ «О введении военного положения в Украине» не содержит никаких пунктов, которые бы ограничивали права или свободы граждан страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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