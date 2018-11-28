Катастрофически не хватает дворников: В Донецке люди жалуются на скользкие дороги. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке с наступлением холодов и гололеда не посыпают тротуары. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Хотелось бы узнать, почему в нашем городе с наступлением холодов и уже ощутимого гололеда абсолютно нигде не посыпаны тротуары? Местные власти, хватит убивать и калечить наш народ», – пишет автор поста.

Некоторые дончане отмечают, что часть улиц безопасна для передвижения пешком, посыпка песком там производится. Другие перечисляют места, где пройти невозможно из-за гололеда:

Татьяна: «Дорожка к психбольнице на Победе посыпана»;

Витя: «Живу в центре. Все посыпано»;

Алексей: «Удивительно прям. А дальше центра ездили?»;

Юлия: «На Щетинина везде посыпано»;

Мария: «Освобождение Донбасса, по трамваю 1, тоже ужас – убиться можно»;

Алена: «Набережная, дворы практически не посыпаны»;

«Тата»: «Парковка Континента вообще во льду, машины скользят»;

Елена: «Ну это частная собственность, и должны собственники ТЦ об этом думать»;

Алена: «Я тоже живу в центре, посыпают отвратительно! Во дворах на дорогах накатано от машин, и крохи, которыми утром посыпают дороги, не спасают. А на тротуаре машины все ставят, пройти невозможно. Но если утром хоть что-то видно, то вечером становится опасно вдвойне! Но я думаю, проблему не решат. Финансирования у нас нормального теперь нет нигде»;

Виталий: «Чтобы не посыпать, надо тротуары вовремя чистить»;

Ирина: «Посыпай – не посыпай, все равно скользко, через пару часов от этого посыпания остается только память. Надежда на Бога и на себя»;

Сергей: «У меня на районе еще ни разу не посыпали. Везде, блин»;

Серега: «На ж/д рынке вообще ногу негде поставить, сплошной гололед»;

Анастасия: «На Цветочном во дворе убиться можно. Двор под наклоном, вышла сегодня мусор выбросить и воды купить... До контейнера доползти еще надо, возле него посыпано, так, в радиусе 15 сантиметров, а во дворе капец... Надо было брать две баклажки, для равновесия»;

Елена: «Нет, ну почему. У нас в парке, например, на тротуаре, где нет льда – посыпано от души, а там где лед – плыви как хочешь»;

Олеся: «Много где не посыпают, но меня всегда убивало, когда шла в больницу 6 (роддом) по Дзержинского, и там территория за забором, нужно только обходить ко входу, и вокруг по тротуару прилегающему вокруг больницы постоянно зимой в гололед никогда не посыпали. Так я еле проходила, не представляю, как туда беременные идут».

Жители Донецка обсуждают, из-за чего сложилась такая ситуация. Многие предполагают, что из-за низкой зарплаты дворников:

Алексей: «Потому что в ЖЭКе за 100 грамм уже, наверное, никто не хочет работать»;

Алена: «Это точно, проверено на личном опыте»;

Саша: «Катастрофически не хватает дворников, кто хочет работать за 3 тыс. руб. (1266 грн по местному курсу на 28.11.2018 – прим. ред.), это издевательство! Моя мама вообще 2800 руб. (1181 грн – прим. ред.) получает, чисто на лекарства»;

Наталья: «Подождите, скоро еще и с лопатами выйдем, дворники как вид вымерли»;

Диана: «Наверно, песок в ДНР закончился»;

Серега: «Его просто нет. Зато у нас много, мать их, гаишников»;

Ольга: «Совесть в ДНР закончилась»;

Виталина: «Как закончился? Недавно ведь писали, что пришел очередной гумконвой, доставили в ДНР несколько фур с песком. Еще все стебались с этого в соцсетях»;

Диана: «Ну не знаю, на Киевский район, наверно, не хватило, и сегодня по городу сколько ходила, посыпанных дорожек что-то не увидела»;

Виталина: «Та ни на какой не хватило! Живу в Ленинском, не посыпано нигде. На площади перед ДК вообще каток. Я ползла, как черепаха»;

Ирина: «А вы, граждане, платите за комуслуги ЖЭКу. Тогда будет, за какие гроши купить песок, чтобы посыпать тротуары и придомовую территорию»;

Ольга: «Ну платим, своевременно – ничего не посыпают».

Некоторые дончане гололед вовсе не считают проблемой:

Виталий: «А я хожу и катаюсь по льду»;

Дмитрий: «Лето скоро»;

Людмила: «А я зато, когда гуляю с собакой, вместо того чтобы идти – еду, главное, чтобы котов на пути не было».

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