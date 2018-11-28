Великобритания – согласна: Кто еще поддерживает Будапештский формат. Новости

Эксперты выяснили, какие страны официально готовы вести переговоры о восстановлении территориальной целостности Украины в рамках Будапештского формата. Об этом рассказал руководитель проекта «Открытый суд», правозащитник Станислав Батрин.

«Министерство иностранных дел Украины было вынуждено подтвердить то, что Великобритания принципиально согласна принимать участие в переговорах в формате Будапештского меморандума. И следующее – это ответ от 13 ноября 2018 года о том, что в межгосударственных переговорах между Украиной и Францией подтверждено, что Франция готова принимать участие в формате Будапештского меморандума», – сказал он.

По его словам, свою готовность поддерживать территориальную целостность Украины публично и постоянно высказывают официальные представители США, в частности Курт Волкер. «Они неоднократно заявляли, что Россия нарушила Будапештский меморандум, и Джон Керри (госсекретарь США с 2013 по 2017 годы, – прим.) об этом заявлял... У нас сейчас есть четкое представление, что США, Великобритания и Франция, как минимум эта группа стран, будут защищать интересы Украины в формате Будапештского меморандума и проводить переговоры», – убежден Батрин.

Он отметил, что такое мнение экспертов имеет свое обоснование. «В марте 2014 года уже были первые переговоры в формате Будапештского меморандума… Именно по инициативе США состоялась встреча – США, Украина, Великобритания, Франция, на которой были впервые проведены переговоры в рамках Будапештского формата. Тогда же были приняты два принципиальных решения – защита территориальной целостности Украины, признание существующих границ (общее заявление), и второе – эти страны тогда между собой впервые согласовали применение санкций в отношении РФ. Поэтому этим абсолютно нивелируется то, что за этим столом переговоров нужно общаться с Путиным», – подчеркнул он.

«По крайней мере, на этом этапе не о чем общаться. На этом этапе должны быть согласованы санкции относительно агрессора. В марте 2014 года именно такой сценарий был реализован без участия РФ», – считает юрист.

Эксперт отметил еще один важный момент. «Распространяется идея, что санкции привязаны к Минскому процессу. Да, как определенный локальный вариант решения, и к Минскому процессу. Но базовые санкции, примененные к РФ в марте 2014 года, именно за то, что был нарушен Будапештский меморандум. И у нас сегодня есть все перспективы, чтобы вторая встреча в рамках Будапештского меморандума состоялась в Киеве со странами-гарантами, чтобы это, прежде всего, сигнализировало РФ, что Украину не отдадут под влияние интересов России», – убежден Батрин.

Общественники также выяснили, когда, в какой форме и к кому из стран-подписантов Будапештского меморандума официально обращалась Украина по вопросу проведения переговоров в этом формате в связи с агрессией России и нарушении государственного суверенитета с 2014 года, а также то, что официальных отказов от стран-подписантов Будапештского меморандума не было.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

Читайте также: