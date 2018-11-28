Сводка из зоны ООС за 27 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 5 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Об этом сегодня, 28 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстреливал оборонительные укрепления Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединское. Кроме того, из минометов калибром 82 мм НВФ вели огонь по позициям Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

В текущих сутках противник огневой активности не проявлял.

В «ДНР» заявляют, что «украинские военнослужащие за минувшие сутки 21 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 95 единиц. Обстрелам подверглись Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина и Зайцево; Ясиноватая и прилегающее к ней село Крутая Балка; район Донецкого аэропорта, село Спартак, поселки Жабичево, Старомихайловка и шахты "Трудовская" на окраинах и в окрестностях Донецка; села Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.), Октябрь (после переим.: Верхнешироковское – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялось вооружения БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.