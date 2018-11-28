Кто провоцировал: Политолог об инциденте в Керченском проливе и молчании Трампа. Новости

Запоздалая официальная реакция США об инциденте в Керченском проливе и молчание президента Дональда Трампа многих удивляло. Об этом рассказал политолог Владимир Фесенко, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео, который призвал президентов Украины и России Петра Порошенко и Владимира Путина провести переговоры по этому вопросу.
«Длинная пауза и молчание Трампа многих удивляло, неожиданно долго молчал и Госдепартамент США. Хотя обычно они достаточно быстро реагируют на ситуацию. Многие на это обратили внимание. Что-то похожее уже было во время начала российско-грузинской войны. И тогда выясняли, кстати, продолжают выяснять и сейчас, кто первый начал, кто провоцировал», – сказал он.
Политолог предположил, что Россия, имея широкий опыт в ведении информационных войн, заранее запустила свою версию развития событий по Азовскому и Черному морям. «У меня большое подозрение, что они свою трактовку событий возле Керченского пролива представили несколько раньше, поэтому возникла некая пауза. Где-то полдня молчали и в европейских столицах. Они изучали обстоятельства», – считает Фесенко.
«Офис Евросоюза один из первых отреагировал. Очень сдержанно – был призыв сделать шаг назад, не нагнетать напряжение, не допускать эскалации конфликта, но осуждение России, именно осуждающая действия России риторика, появилась позже», – продолжил он.
По его словам, для того, чтобы международное сообщество выступило с критикой и осуждением России, в частности на Совете безопасности ООН, усилия приложили украинские дипломаты, которые проинформировали иностранных послов, что и как происходило в Керченском проливе с украинскими судами 25 ноября. «Дали информацию по часам – что происходило, как происходило, а они уже сопоставляли нашу версию с российской. К этому нужно относиться нормально и с пониманием», – добавил Фесенко.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков.
Вооруженные силы Украины приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада Украины проголосовала за введение в 10-ти областях страны военного положения сроком на 30 дней, начиная с 9:00 28 ноября.
По словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, решение о приостановке перемещения (курсирования) людей с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса не планируется.
Президент Украины Петр Порошенко заверил, что указ «О введении военного положения в Украине» не содержит никаких пунктов, которые бы ограничивали права или свободы граждан страны.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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