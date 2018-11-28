Кабмин принял постановление о создании Министерства по делам ветеранов. Новости

В Министерстве ветеранов Украины будут трудиться более 300 штатных сотрудников, в том числе и в регионах. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе заседания правительства рассказала министр по делам ветеранов Ирина Фриз.

«Мы рассчитываем на то, что штатная структура министерства будет состоять из 325 человек, из которых 200 – это центральный аппарат, 125 – из расчета 5 человек на область, это будут территориальные органы, которые будут работать на базе ветерано-хабов, которые будут создаваться при поддержке ветеранских организаций, которые имеют авторитет в регионах», – сообщила она.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман акцентировал, что нужна оперативная координация работы нескольких ведомств, чтобы быстро реорганизовать Госслужбу по делам ветеранов в новое министерство, и пообещал всестороннюю поддержку. Правительство также приняло постановление №427 о создании Министерства по делам ветеранов Украины.

Ранее она сообщала, что на создание Министерства по делам ветеранов Украины может уйти около полугода, а в штате ведомства будет около 350 работников, которые будут проходить строгий конкурсный отбор, при этом планируется 30% сотрудников будут составлять именно участники боевых действий.

Министр подчеркнула, что главная задача нового министерства сформировать актуальную и качественную нормативную базу, которая будет эффективно работать для защиты прав каждого ветерана боевых действий.

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