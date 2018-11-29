В «ДНР» показали цены на консервы (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ»). Ценами на рыбные и мясные консервы он поделился в социальной сети.
На всех банках указан производитель – Россия.
Мясные консервы продают по цене:
- индейка (300 г) – 40 руб. (17 грн по местному курсу на 29.11.2018);
- куриные крылышки барбекю (300 г) – 79 руб. (33 грн);
- говядина (500 г) – 81-108 руб. (34-46 грн);
- говядина тушеная (525 г) – 146 руб. (62 грн);
- говядина тушеная (325 г) – 58 руб. (25 грн);
- свинина (500 г) – 69 руб. (29 грн).
Паштеты в магазине предлагаются по цене 36-55 руб. (15-23 грн).
Рыбные консервы:
- шпроты в масле – 45-239 руб. (19-101 грн);
- скумбрия – 108 руб. (46 грн);
- сардина – 78 руб. (33 грн).
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