В «ДНР» показали цены на консервы (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ»). Ценами на рыбные и мясные консервы он поделился в социальной сети.

На всех банках указан производитель – Россия.

Мясные консервы продают по цене:

индейка (300 г) – 40 руб. (17 грн по местному курсу на 29.11.2018);

куриные крылышки барбекю (300 г) – 79 руб. (33 грн);

говядина (500 г) – 81-108 руб. (34-46 грн);

говядина тушеная (525 г) – 146 руб. (62 грн);

говядина тушеная (325 г) – 58 руб. (25 грн);

свинина (500 г) – 69 руб. (29 грн).

Паштеты в магазине предлагаются по цене 36-55 руб. (15-23 грн).

Рыбные консервы:

шпроты в масле – 45-239 руб. (19-101 грн);

скумбрия – 108 руб. (46 грн);

сардина – 78 руб. (33 грн).

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