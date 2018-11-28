В Украине начало работать Государственное бюро расследований. Новости

В Украине с 27 ноября официально начало свою работу Государственное бюро расследований (ГБР). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе заседания правительства проинформировал директор организации Роман Труба.

«Со вчерашнего дня мы начали свою работу по всей территории Украины. У нас 7 территориальных управлений. У нас 500 работников, из которых 300 – следователи», – сказал он.

«Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года Государственным бюро расследований возложенных на него согласно Закону о Государственном бюро расследований полномочий, как органа исполнительной власти, который осуществляет правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, прекращения, раскрытия и расследования преступлений, которые отнесены к его компетенции», – обратился директор ГБР к правительству.

Соответствующее распоряжение Кабинет министров принял, а глава правительства Владимир Гройсман пожелал новому ведомству успехов в работе и доверия общества.

Напомним, 26 июля 2018 года в Краматорске (Донецкая обл.) было зарегистрировано первое территориальное управление Государственного бюро расследований. К его полномочиям относится расследование уголовных производств, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высокие служащие (от начальников управлений до министров и народных депутатов Верховной Рады).

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