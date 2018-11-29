Для поддержки вузов-переселенцев им даны фиксированные объемы госзаказа, – эксперт. Новости

Чтобы защитить детей из неподконтрольных украинским властям территорий и чтобы поддержать перемещенные вузы, вузам-переселенцам выделены фиксированные объемы государственного заказа. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 28 ноября в ходе пресс-брифинга по итогам вступительной кампании-2018 на Донетчине рассказала и. о. директора Департамента высшего образования МОН Светлана Кретович.

Она отметила, что в перемещенных вузах, расположенных в Донецкой и Луганской областях, – фиксированные объемы государственного заказа. «Уже второй год подряд у нас вузы принимают участие в так называемом широком конкурсе – то есть, государственные места, места госзаказа, они приходят за студентом. В те вузы, где студенты имеют наивысшие конкурсные балы», – сказала Кретович.

«Для того чтобы защитить детей из оккупированных территорий, для того чтобы поддержать перемещенные вузы, им даны фиксированные объемы госзаказа. То есть, ребенок, который хочет поступать в этот вуз – он видит, сколько мест госзаказа выделено на это высшее учебное заведение», – добавила она.

Как сообщалось ранее, в Украине за 3 года работы образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» количество поступающих через них увеличилось почти вдвое. Абитуриенты с неподконтрольных территорий могут поступить на бюджет или контракт без ВНО, украинского паспорта и аттестата.

Напомним, что дипломы и другие образовательные документы, выданные на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей и АР Крым, не признаются и не имеют юридической силы ни в Украине, ни в других странах мира.

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