В Крыму удерживают 24 военнопленных моряков, – омбудсмен Украины. Новости

В аннексированном Крыму, в Симферополе, продолжают судить украинских моряков, захваченных силовыми структурами России в Керченском проливе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе заседания правительства проинформировала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Российская Федерация удерживает в плену 24 наших военнопленных. В настоящее время 15 из них арестованы. Сейчас еще рассматриваются дела в "суде" в городе Симферополь по 9 нашим военнопленным. По ним, я думаю, будет такая же судьба, как по всем остальным – их задержат, и они будут размещены в следственном изоляторе города Симферополь», – сказала она.

Омбудсмен обратила внимание премьер-министра Украины, что семьи военнопленных очень обеспокоены их судьбой. Среди задержанных украинских моряков, некоторые имеют семьи в Крыму, в частности в Симферополе.

«Есть одна проблема – проблема оплаты адвокатов. Я прошу дать поручение, если это возможно, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и всем причастным министерствам, чтобы они оперативно разработали проект закона о внесении изменений в программу в Государственном бюджете на 2018 год по коду 1601020, чтобы в ту редакцию, которая сейчас есть, включили военнопленных», – обратилась Денисова.

«Это даст возможность внести изменения в постановление Кабинета министров №328, чтобы предоставить возможность за те деньги, которые сейчас уже есть и предусмотрены в бюджете, дать семьям военнопленных такую же помощь, которая предусмотрена для политзаключенных, чтобы оплатить услуги адвокатов», – добавила она.

Инициатива была поддержана и направлена на обработку в соответствующие министерства, чтобы на следующей пленарной неделе ее рассмотрела Верховная Рада.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.

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