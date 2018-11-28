Чтобы Россия начала платить: Гройсман о своей поездке в Германию. Новости

В ходе своей сегодняшней рабочей поездки в Германию премьер-министр Украины Владимир Гройсман поднимет вопрос перед первыми руководителями ФРГ об освобождении украинских моряков, захваченных в плен в Керченском проливе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом он заявил сегодня, 28 ноября, в ходе заседания правительства.

«Буду встречаться и с президентом Германии, и с федеральным канцлером, и буду обязательно поднимать вопрос о мобилизации усилий всего мира, чтобы наших ребят, которых абсолютно незаконно удерживают сегодня россияне, отпустили и вернули домой. Это принципиально важный вопрос для нас всех», – сказал Гройсман.

«Очень важно мобилизовать весь мир для того, чтобы Россия начала платить настоящую цену за свою агрессию. Посмотрите, что они делают сейчас в мире – они несут смерть и угрозы, и это надо остановить», – заявил премьер-министр Украины.

Как проинформировала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, Российская Федерация удерживает в плену 24 украинских военнопленных. В настоящее время 15 из них арестованы и находятся в аннексированном Крыму, по 9 – рассматриваются дела в суде в Симферополе.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.

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