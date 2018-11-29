ДТП в «ДНР»: В Макеевке столкнулись 3 авто (Фото). Новости

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ДТП в «ДНР»: В Макеевке столкнулись 3 авто (Фото)

ДН

29.11.18 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 28 ноября: перед светофором столкнулись два легковых авто и грузовая тентованная «Газель», перегородив движение. «Поселок Пятеричка, в сторону Донецка», – уточняют макеевчане место ДТП.

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