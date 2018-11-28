В Украине до сих пор нет базы данных о раненых на Донбассе детях. Новости

В Украине до сих пор нет учета детей, получивших ранения в зоне боевых действий на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе заседания правительства заявила народный депутат Украины Мария Ионова.
«Мы неоднократно обращались по вопросу детей-инвалидов, которые были ранены вследствие войны. До сих пор нет базы детей, которые были ранены. Мы обращались с депутатскими запросами, и Ирина Луценко, и Ирина Геращенко, чтобы какое-то министерство взяло себе это на контроль – или МОЗ, или Минсоцполитики, или новосозданное министерство. Просьба учесть наше мнение и решить этот вопрос», – обратилась она к правительству.
«Я предлагаю, чтобы Министерство по делам ветеранов, Минсоц и МОЗ определились и предложили нам решение этого вопроса», – заявил в ответ премьер-министр Украины.
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