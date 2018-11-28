Путин сделал заявление по ситуации в Керченском проливе. Новости

Президент России Владимир Путин считает захват украинских моряков 25 ноября «небольшим инцидентом». Также он обвинил в «провокации» украинские власти. Об этом Путин заявил сегодня, 28 ноября, во время своего выступления на форуме.
«По поводу инцидента в Черном море. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов в Украине в марте следующего года», – заявил Путин.
По его словам, рейтинг Петра Порошенко, якобы, не позволит ему пройти во 2-й тур. «Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия, прежде всего для его конкурентов из оппозиции», – уверяет российский президент.
«Произошел инцидент в Черном море. Но это же такой, пограничный инцидент, не более того», – считает Путин.
Он также сказал, что военное положение не было введено из-за событий на Донбассе. «А сейчас – небольшой инцидент в море, и ввели военное положение в стране», – заявил российский президент.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Youtube
Читайте также:
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией
- Крови нам, скорее всего, не избежать: Эксперты о причинах и последствиях военного положения в Украине
- Военное положение на Донетчине: Куць рассказал, что изменится
- Вокзалы, аэропорты, порты: Охрана объектов инфраструктуры будет усилена
- Введение военного положения: В МОНУ рассказали, как будут работать школы
- Военное положение: Супрун рассказала, как будут оказывать медицинскую помощь
- Для рядовых граждан не изменится ничего, – Тука о введении военного положения
- Военное положение: Какие права граждан Украины не могут быть ограничены
- На Луганщине решали, как обеспечить спокойствие и не допустить ажиотажа из-за военного положения
- Противник заплатит высокую цену, если решится напасть: Порошенко объяснил цель военного положения
- Военное положение: Как изменится жизнь после введения особого правового режима
- Не паникуйте, – Лисянский обратился к жителям Донетчины и Луганщины
- Военное положение в Украине вступило в силу (Инфографика)
- Киев показывает Кремлю, что настроен на жесткий отпор, – эксперт
- В случае вторжения РФ в Украину Порошенко обещает повысить зарплаты военным
Комментарии