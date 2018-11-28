Путин сделал заявление по ситуации в Керченском проливе. Новости

Президент России Владимир Путин считает захват украинских моряков 25 ноября «небольшим инцидентом». Также он обвинил в «провокации» украинские власти. Об этом Путин заявил сегодня, 28 ноября, во время своего выступления на форуме.

«По поводу инцидента в Черном море. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов в Украине в марте следующего года», – заявил Путин.

По его словам, рейтинг Петра Порошенко, якобы, не позволит ему пройти во 2-й тур. «Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия, прежде всего для его конкурентов из оппозиции», – уверяет российский президент.

«Произошел инцидент в Черном море. Но это же такой, пограничный инцидент, не более того», – считает Путин.

Он также сказал, что военное положение не было введено из-за событий на Донбассе. «А сейчас – небольшой инцидент в море, и ввели военное положение в стране», – заявил российский президент.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Youtube

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