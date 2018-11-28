Ситуация в пунктах пропуска днем 28 ноября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на сегодня, днем 28 ноября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

«Администратор»: «13:32. По Горловке – только приехали из Украины: на 9:30 по Украине пешие сразу на проверку. Вещи не смотрели, сыну рекомендовали возить приписное и загранпаспорт. На "нулевом" автобусов в Донецк не было, ждали 30 минут. Еле попали на макеевский по 250 руб. На ДНР все сегодня заполняют бумажки: ФИО, дата рождения, телефон, имей. Оттого и очень долго».

КПВВ «Марьинка»:

«Администратор»: «9:44. "Каргилл" – около 70 машин льготных и раза в 3 больше обычная очередь (в Украину)»;

«Администратор»: «10:53. "Каргилл" – всего машин около 80 льготы и за 150 основной. При движении 3 машины в час. Будут ночующие»;

«Администратор»: «12:49. "Каргилл" в Украину – в 12 часов дня пеших было немного, около 30-40 человек»;

Анастасия: «12:57. Из Марьинки выехала в 12:00, в Донецк приехала в 13:30. По донецкому времени. Людей в сторону Донецка относительно немного»;

Анна: «13:14. Курахово в сторону Донецка. Прошла Украину за 10 минут, приехала на "Каргилл", капец. Машин 40 впереди до шлагбаума. Стоят люди уже два часа без движения...».

КПВВ «Новотроицкое»:

Евгений: «12:12. В Еленовке очереди почти нет, машин десять. 30 минут и проехал»;

Александр: «12:14. Еленовку проехал за 40 минут. Очередь машин 10. В сторону Мариуполя»;

«*@@@*»: «13:57. Еленовка в Украину – 3 машины, в Донецк – 4 машины».

КПВВ «Станица Луганская»:

Виктория: «10:41. Родители едут из Станицы в Луганск. В 08:30 стали в очередь в Украине, сейчас уже садятся в автобус ехать в Луганск. Сегодня меньше людей, чем вчера».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.

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