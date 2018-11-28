Военное положение в Украине: Нужно ли говорить об этом с детьми. Новости

Разговаривать с детьми на тему военного положения нужно, но прежде всего взрослые должны найти для себя ответы на те вопросы, которые может задать ребенок, а также уметь контролировать психологическую атмосферу в семье. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала семейный консультант и психотерапевт Мария Фабричева.

По ее словам, если родители не находят какого-либо объяснения на вопросы ребенка о войне, можно просто ограничиться объятиями и сделать «профилактику информационного поля», а также профилактику эмоционального и физического состояния для всей семьи, но объяснять все же необходимо.

«Атмосфера напряженная, мы все на нервах, мы все находимся в состоянии возбуждения или паники плюс информационный поток накладывается, и все мы так или иначе немного выпадаем за пределы здравого смысла. Когда идет послание "сохраняйте спокойствие", этого сложно достичь, если не делать определенные шаги и определенную профилактику для себя», – говорит она.

«Дети тоже находятся в инфопотоке, они ходят в детские сады, школы, университеты, есть интернет, социальные сети, где все это обсуждается. И вопрос у ребенка может возникнуть. Ребенок может изменить свое поведение, стать более нервным, нарушается сон, что может быть признаком того, что ребенок чего-то боится, но не знает, как поговорить на эту тему с родителем. Либо он может подойти напрямую к родителю с вопросом: "Что делать?" или "Что случилось?" Здесь наступает время для разговоров», – добавила Фабричева.

Психотерапевт отметила, что есть определенные шаги, как нужно провести разговор с ребенком о военных темах.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.

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