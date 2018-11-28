Военное положение и дети: Простые упражнения, как побороть стресс. Новости

Для нормализации психологического состояния ребенка важно научиться бороться со страхами, которые вызывают разговоры о военном положении в Украине. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в ходе пресс-конференции в Киеве рассказала семейный консультант и психотерапевт Мария Фабричева.

«Взрослым, чтобы показать пример детям, нужно научиться выражать свои чувства здоровым способом. То есть – мы признаем, что страшно, что непростая ситуация, давай попробуем выразить эту эмоцию. Страхи можно вырисовывать, вылепливать из пластилина, пожать эспандер или то, что помогает телу сначала испытать напряжение, а потом расслабиться», – говорит она.

«Гнев можно выстукивать, выбивать подушками, выбивалками, тем, что физически не навредит ни себе, ни другому, но поможет сделать более резкие движения. Выпрыгивать, вытрясывать – все это помогает. Есть еще классное упражнение – "немой крик". Это когда мы делаем глубокий вдох, открываем рот и как будто кричим, но без звука», – продолжила Фабричева.

По ее словам, такие упражнения для снятия стресса подходят и для ежедневного использования как взрослыми, например, в офисе, так и в школах. «Такую профилактику может делать педагог с детьми на уроках. Звук здесь не важен, но выпустить пар и получить расслабление можно такими простыми способами», – отмечает психотерапевт.

«Сначала мы помогаем ребенку прожить эти чувства. Когда тело ребенка немного расслабляется и возвращается способность мыслить, можно уже подходить к вербализации проблемы», – добавила семейный консультант.

Эксперт считает, что разговаривать с детьми на тему военного положения нужно, но прежде всего взрослые должны найти для себя ответы на те вопросы, которые может задать ребенок, а также уметь контролировать психологическую атмосферу в семье.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября глава государства зарегистрировал в парламенте законопроект №9338 о введении военного положения в Украине, в этот же день Верховная Рада поддержала данный документ. С 28 ноября в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, на 30 дней вводится военное положение.

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