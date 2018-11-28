На Донетчине появится современный перинатальный центр (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) появится современный перинатальный центр. Его планируют создать на базе родильного отделения местной больницы.

Родильный дом в Краматорске пользуется спросом не только у местных женщин. Фактически городской родильный дом уже несколько лет выполняет функцию областного. «К нам поступают женщины не только города Краматорска, но и всех ближайших городов. Мы принимаем Бахмут, к нам везут из Дружковки, Славянска, Константиновки. В общем, к нам очень многие едут», – рассказала врач-неонатолог Краматорского роддома Людмила Видиш.

Жительница Славянска Наталья Пшеничная своего второго сына решила рожать именно здесь. Женщина говорит, что полагалась на отзывы о краматорских акушерах. «И первый раз было интересно, и второй раз. Второй, наверное, более такой – ух! Здесь условия хорошие, врачи хорошие. Отношение хорошее. Ничего плохого я не могу сказать», – делится роженица.

Переселенка из временно неподконтрольной украинской власти Горловки Анна Злобина родила здесь девочку. Говорит, что родильным домом довольна. Однако, нужно превратить его в современный перинатальный центр. Потому что единственное такое заведение в области – во временно неподконтрольном украинской власти Донецке. «Конечно, это больше возможностей. Больше возможностей для ребенка и в плане реанимации, и в плане всего. И в плане даже палат. В любом случае палаты там будут намного лучше», – считает она.

Сегодня здесь есть определенное современное оборудование. Оно позволяет заботиться о детях, рожденных на седьмом месяце беременности. Условия перинатального центра позволят врачам сохранить жизнь и тем детям, которых не доносили половину срока. Кроме того, здесь обустроят комфортные палаты, где разместят более 200 рожениц. Также создадут несколько новых отделений. «В первую очередь, это отделение по выхаживанию маловесных маленьких детей, которых у нас рождается не так уж и мало. Это будет отделение реанимации для новорожденных, это будет еще одно отделение постреанимационного выхаживания глубоко недоношенных деток. В данный момент мы вынуждены их перевозить из больницы в больницу», – сообщила и. о. главного врача Краматорского роддома Таисия Птица.

На такой амбициозный проект у местной власти средств недостаточно. Помочь может руководство области. Но для этого необходимо передать роддом на баланс областной администрации. Краматорский городской совет уже готовит соответствующее решение. Чиновники уверяют, что так будет лучше для пациентов. «Все, что мы могли, мы постепенно делали, ремонтировали частично отделение, покупали новое оборудование. Это более комфортно, более широкий спектр услуг для женщин», – сказал Краматорский городской голова Андрей Панков.

Окончательно принять передачу роддома в областную собственность депутаты должны 12 декабря. Первые строительные работы в будущем перинатальном центре обещают начать весной.

Как сообщалось ранее, на подконтрольной украинским властям территории Донецкой области нет ни одного перинатального центра третьего уровня, поэтому некоторых беременных направляют рожать в другие регионы.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: