Жители Донбасса ожидают сообщений о назначении субсидии (Видео). Новости

Жители Донбасса ждут сообщения о том, предоставили ли им субсидию и какой будет сумма. Большинство найдет соответствующий расчет в почтовом ящике. Однако некоторым придется обращаться в районные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН).

Так, в Мариуполе (Донецкая обл.) к информаторам в УТСЗН – очередь. Люди пришли за сообщениями о предоставлении субсидии. Говорят: будут ждать хоть час. Потому за коммунальные надо платить, а сколько – еще не знают. «Получить документы о том, что мне положена субсидия. Там размер оплаты за все коммунальные услуги», – говорит мужчина.

Владимир оформляет субсидию уже в третий раз. Без нее оказался бы в долгах. Объясняет, что погасить суммы в платежках за счет его пенсии нереально. «Чуть-чуть полегче, дышать можно. А если бы все платилось по этим ценам – я не знаю, что бы было», – делится он.

То, что за сообщением в УТСЗН надо обращаться самому, Владимира предупредили друзья. Галина Петровна тоже пришла за своим расчетом. Женщина делает это уже второй раз. «За октябрь мне дали все правильно. За ноябрь нет вашего листочка. Идите в "Мисто для людей". Там будут ваши листочки распечатанные. А там говорят, нам никаких листочков не давали, и там нет света», – рассказала мариупольчанка.

Специалисты объясняют: сообщение о предоставлении субсидии горожане должны найти в почтовом ящике. Разносить их работникам управления помогают председателя ОСМД и жилищники. Однако – не все. Тем, кто расчеты не получил, рекомендуют посетить районные управления соцзащиты. «Частный сектор, "Мисто для людей", "Жильецентр" – выдаем мы. Приходить за уведомлением с паспортом», – объяснила специалист отдела приема граждан УТСЗН Мариуполя Диана Зеленина.

Сейчас раздают сообщения за октябрь. Расчеты за ноябрь придется подождать. «За ноябрь еще расчетов не было. Начнут только прокручивать. Но это надо рассчитать весь город, поэтому это надо какое-то время», – сообщила заместитель директора департамента соцзащиты населения Мариупольского городского совета Ирина Бабак.

Проверить свое право на субсидию можно и в интернете, но чиновники предупреждают: данные там могут быть устаревшими.

Источник: ТК «Донбасс»

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