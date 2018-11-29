Донбасс: Как военное положение повлияло на прохождение блокпостов и КПВВ. Новости

Жители временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса из-за ведения военного положения больше всего боятся, что закроют контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на подконтрольной территории, ведь через них курсируют десятки тысяч людей. Некоторые едут получать пенсии, кто-то проведывает родственников, а некоторые возят более дешевые и качественные продукты.

Так, вчера, 28 ноября, утром на КПВВ «Гнутово» (Донецкая обл.) в очереди на пересечение линии разграничения было более трех десятков людей и приблизительно 20 автомобилей. Людмила из неподконтрольного Шахтерска ездит к родным и друзьям в Мариуполь несколько раз в месяц. От КПВВ до дома добирается рейсовыми автобусами, которые работают по обе стороны линии разграничения. Говорит, что как только услышала о военном положении, сразу решила вернуться в Шахтерск.

Больше всего ограничений в работе пунктов пропуска боятся пенсионеры, живущие на временно неподконтрольных территориях Донбасса. Пожилые люди ежемесячно ездят за украинскими выплатами в Мариуполь и Волноваху.

По словам людей, никакой информации о работе КПВВ в «ДНР» и «ЛНР» не распространяют. Наоборот, как признаются люди в очередях, «пограничники ДНР» распространяют слухи о том, что будто бы все границы будут перекрыты. Правду, как говорит Петр Павлович из неподконтрольного Донецка, узнавали из украинских СМИ. «Обещали, что ничего перекрывать не будут, так что мы едем с надеждой. Мы посмотрели, все хорошо», – говорит он.

По данным Государственной пограничной службы Украины, КПВВ работают в обычном режиме. Тут повышены меры безопасности, всех тщательнее проверяют, но существенных изменений нет. «В случае обострения ситуации мы готовы к действиям, к исполнению приказов командующего Объединенных сил. И сразу будем информировать людей об изменениях в обстановке, потому что, в первую очередь, мы переживаем за гражданских лиц», – сообщила пресс-офицер Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко.

В целом, на линии разграничения 5 КПВВ. За день их пересекает приблизительно 50 тысяч людей. Кроме усиленных проверок, никаких изменений в работе нет, хотя с 1 декабря они переходят на зимний режим работы.

Как сообщалось ранее, на КПВВ на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на административной границе между Херсонской областью и аннексированной Автономной Республикой Крым введены меры повышенного контроля. Органы и подразделения Государственной пограничной службы Украины приведены в полную боевую готовность.

Напомним, в связи с введением правого режима военного положения при пересечении границы никаких препятствий для граждан Украины нет.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Факти ICTV»

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