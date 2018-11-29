В «ДНР» детям предлагают играть в «военную комендатуру» (Фото). Новости

В магазине неподконтрольного украинской власти Донецке продаются игрушечные автомобили «Военная комендатура» и «Вооруженные силы России». Фотографию товара в соцсети опубликовала дончанка, местный блогер Евгения Мартынова

«В отделе игрушек в Донецке. Там прямо целая коллекция, и МЧС, и полиция, и скорые...», – сообщила она.

Уточняется, что игрушки продаются в гипермаркете «Галактика» (бывший «Эпицентр»).

Подписчики блогера по разному отнеслись к увиденному:

Александр: «Особенно "Военная комендатура" зачётная! Попробуй, объясни дитю, что это такое!»;

«Ангел»: «У меня из этого Град и машина Беркута»;

Ирина: «Капец, Путин нападает, уже военные машины в городе :))))))) всем бежать... Представляю, что скажут перепуганные, и это смешно конечно, но мне ну очень нравятся такие игрушки»;

Николай: «У меня, например, сейчас машины УРАЛ воспринимаются исключительно в негативном ключе».

Иные отмечают, что подобные игрушки российской вооруженной техники в довоенный период продавались и в Украине:

Мария: «Мы их покупали еще пять лет назад»;

Дмитрий: «Интересны два момента. Все эти игрушки продавались и в украинских магазинах (за исключением последних безумных лет), и еще одно – упаковку для этих китайских машинок делала украинская типография».

Дончане дополняют, что подобные машинки продаются в «ДНР» во всех «Галактиках» («Эпицентрах»), и уже не первый год. Ранее такие же машинки были замечены в гипермаркете в Макеевке:

Фото: соцсети

Также сообщают, что сейчас на подконтрольной Украине территории в продаже аналогичные модели, только вместо российской военной маркировки – украинская:

Николай: «Прикол в том, что эти игрушки делаются в Китае и продаются и в Украине, и в РФ, и в Донецке, естественно, тоже. Так вот, на них только наклейки отличаются в зависимости от рынка. А есть и казусы. Ккак-то я в магазине игрушек увидел модельку российского ТИГРа (который никогда не был на вооружении ВСУ) с наклейкой "Збройні сили України" :):)»;

Ксения: «А у нас точно такие же продаются, только с украинскими флагами».

Как проанализировали «Донецкие новости», действительно игрушки серии «Технопарк» китайской фирмы Classic Toys International LTD выпускались как в виде ВС России, так и Вооруженных сил Украины. Соответствующие модели можно до сих пор найти в интернет магазинах обеих стран:

Кроме того, недавно в Украине по поводу таких игрушек с российской маркировкой разгорелся скандал. Модели военной техники России продавались в «Эпицентре», расположенном в Броварах (Киевская обл.).

«На четвертом году войны, к сожалению, еще не все поняли, с кем воюет Украина. Именно такое впечатление сложилось, когда увидели в отделе детских товаров магазина "Эпицентр" в Броварах игрушки – модели машин "вооруженные силы" и с символикой враждебного государства», – написала на своей странице в Fаcebook жительница Броваров Татьяна Стащук, приложив фотографии.

После скандала в СМИ администрация «Эпицентра» в Броварах убрала «российские» игрушки с торговых полок.

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