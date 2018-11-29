ДТП в Донецке: «Ланос» вылетел за бордюр и снес забор дома (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла 28 ноября утром на пересечении улиц Артемовской и Степаненко: «Ланос» вылетел за бордюр и снес забор частного дома. Как предполагают местные жители, авария могла произойти из-за того, что водитель ехал на большой скорости по скользкой дороге, и его занесло.

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