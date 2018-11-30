Блогер показал цены на крупы в «ДНР» (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ»). О том, какие в магазине цены на крупы, он сообщил в социальной сети.

Крупы, расфасованные в упаковки, продают по цене:

кукурузная (900 г) – 18 руб. (7,7 грн по местному курсу на 30.11.2018);

манная – 22 руб. (9,4 грн);

перловая – 18 руб. (7,7 грн);

макароны – 33-36 руб. (14,1-15,3 грн);

пшено (900 г) – 48 руб. (20,5 грн);

горох – 22 руб. (9,4 грн).

На развес продается:

рис пропаренный – 58 руб. (24,8 грн);

хлопья овсяные – 29 руб. (12,4 грн);

пшено – 48 руб. (20,5 грн);

сахар – 41 руб. (17,5 грн).

Некоторые крупы в магазине продаются по акционной стоимости, на таких товарах – красные ценники:

пшеничная – 17 руб. (7,3 грн);

рис круглозернистый – 43 руб. (18,4 грн);

гречка (900 г) – 30 руб. (12,8 грн).

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