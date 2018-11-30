Блогер показал цены на крупы в «ДНР» (Фото). Новости

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Блогер показал цены на крупы в «ДНР» (Фото)

ДН

30.11.18 09:24dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Житель неподконтрольной украинской власти Макеевки (Донецкая обл.) Артур посетил «Первый республиканский супермаркет» (работает на «национализированных» мощностях украинской сети «АТБ»). О том, какие в магазине цены на крупы, он сообщил в социальной сети.

Крупы, расфасованные в упаковки, продают по цене:

  • кукурузная (900 г) – 18 руб. (7,7 грн по местному курсу на 30.11.2018);
  • манная – 22 руб. (9,4 грн);
  • перловая – 18 руб. (7,7 грн);
  • макароны – 33-36 руб. (14,1-15,3 грн);
  • пшено (900 г) – 48 руб. (20,5 грн);
  • горох – 22 руб. (9,4 грн).

На развес продается:

  • рис пропаренный – 58 руб. (24,8 грн);
  • хлопья овсяные – 29 руб. (12,4 грн);
  • пшено – 48 руб. (20,5 грн);
  • сахар – 41 руб. (17,5 грн).

Некоторые крупы в магазине продаются по акционной стоимости, на таких товарах – красные ценники:

  • пшеничная – 17 руб. (7,3 грн);
  • рис круглозернистый – 43 руб. (18,4 грн);
  • гречка (900 г) – 30 руб. (12,8 грн).

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