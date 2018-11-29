Почему война с Россией не закончится, – мнение. Новости

В случае смены власти в Украине и победы на выборах президента любого кандидата, кроме Петра Порошенко, война с Россией может закончиться, но ненадолго, потому что нет сейчас такого кандидата, который бы открыто заявил о возвращении страны под влияние РФ. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

«Очень важный момент, что претендент на пост президента будет обещать населению. Если он пообещает закончить войну, которая не закончится... Максимум, что может быть, она закончится, условно говоря, на 2-3 месяца после инаугурации нового президента, если это будет не Порошенко. Ну, чтобы посмотреть [в Кремле] – приползет или не приползет. А если не приползет: "Ну, хорошо, мы сейчас в Харькове что-нибудь такое устроим, или в Одессе". Это так и будет. Это логично», – говорит он.

По его словам, в Украине пытаются доказать, что действия президента РФ Владимира Путина не логичны, но это не так, в том числе и в Керченском проливе, и в Азовском море.

«Россия не собирается устраивать широкомасштабную войну, а если она собирается устраивать, и по поводу этого есть информация у соответствующих спецслужб, то задачи власти – не допустить провокаций. Все очень просто», – отметил Портников.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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