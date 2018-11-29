Выборы добавят остроты: Кравчук о военном положении в Украине. Новости

В Украине за период действия военного положения каких-либо коренных изменений не произойдет. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Решительных и коренных изменений не произойдет. Наша жизнь не улучшится за 30 дней. Коррупция не ослабнет за 30 дней, а подготовка к выборам будет добавлять остроты в отношениях. Грязью будут обливать друг друга [кандидаты в президенты Украины]. Мы будем наблюдать за этим, потому что не на все можем влиять, но мы будем учиться жить и в таких условиях», – сказал он.

«Мы же живем и показываем, что нельзя с нами так свободно, как когда-то хотели использовать. У нас есть сила, воля. Хочу вспомнить Котляревского: " Любов к Отчизні, де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша від гармат". Вот грудь украинца сегодня намного сильнее пушек», – добавил Кравчук.

Он также отметил, что США постоянно говорят и вводят санкции против Российской Федерации в поддержку Украины, но европейские страны не так решительно ведут себя по отношению к России даже после открытой атаки российских войск на украинские суда в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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