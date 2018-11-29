Сводка из зоны ООС за 28 ноября: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 14 обстрелов украинских позиций. При этом незаконные вооруженные формирования (НВФ) 4 раза применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. В результате боевых действий 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 29 ноября, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

Противник осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Луганское, Шумы (Торецк), Новгородское, Пески, Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Гнутово. НВФ вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибром 82 мм противник обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Крымского, хутора Вольный (Золотое) и Гнутово. Опорные пункты Объединенных сил у Луганского НВФ обстреляли из минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток противник 2 раза обстрелял оборонительные укрепления украинских войск. Вблизи Тарамчука и Гнутово НВФ вели огонь из стрелкового оружия и гранатометов.

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 150 единиц. Обстреляны следующие районы и населенные пункты: Горловка и ее поселки – шахты им. Гагарина, Доломитное, Зайцево; Ясиноватая и прилегающие к ней села Крутая Балка и Васильевка; район Донецкого аэропорта, поселок шахты "Трудовская" и село Спартак на окраинах и в окрестностях Донецка; села Коминтерново (после переим.: Пикузы – прим. ред.), Ленинское (после переим.: Ужовка – прим. ред.) и Саханка. При обстрелах применялось вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие».

В «ЛНР» сообщают, что «киевские силовики 5 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселков городского типа Калиново и Фрунзе, сел Сокольники и Калиновка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов СПГ и крупнокалиберных пулеметов».