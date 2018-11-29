Инцидент в Керченском проливе перевернул повестку дня в мире, – российский оппозиционер. Новости

Открытый акт вооруженной агрессии со стороны России в Керченском проливе в отношении Украины перевернул повестку дня в мире. Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.
«Украина с Россией фактически 4 года находится в состоянии войны. Идет война. На этой войне каждый день гибнут люди, и погибли десятки тысяч человек. В этой войне есть и раненые, есть и пленные. И то, что мы видели сейчас [в Керченском проливе] – это один из эпизодов этой войны», – отметил он.
По его словам, тем не менее, именно этот эпизод войны Украины и России очень важен. «Несмотря на то, что у Украины 24 человека взяты в плен и потеряны три корабля, достигнута очень важная международная победа – весь мир увидел кадры нападения российского флота на украинский флот. Уже нельзя сказать: "Это не мы. Их там нет. Это ополченцы". Эти кадры увидел весь мир», – продолжил Пономарев.
«Год почти никто не говорил о войне Украины с Россией, а санкции, которые на Россию налагались, налагались за Скрипалей, за вмешательство в американские выборы, за шпионаж, за что угодно другое, но не за Украину. Сейчас повестка дня полностью перевернулась», – резюмировал российский оппозиционер.
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
Читайте также:
- Агрессия в Азовском море: Возможно ли масштабное вторжение в ближайшее время
- Концентрация войск РФ вдоль украинской границы выросла в четыре раза, – Порошенко
- Порошенко заявил, что не собирается продлевать военное положение
- Украина передислоцирует свои войска к границе с Россией, – Порошенко
- Военное положение: Командующий ООС обратился к жителям Донбасса
- Путин сделал заявление по ситуации в Керченском проливе
- Это не игрушки: Президент заявил о реальности угрозы полномасштабной войны с Россией
- В Кремле заявили, что из-за военного положения возможно обострение на Донбассе
- С Донбасса Россия разворачивает Третью мировую войну, – эксперт
- Военное положение в Украине: Рада приняла законопроект (Перечень областей)
- Путин загнал себя в угол, и поэтому опасен, – российский политолог
- Военное положение в Украине: Политолог пояснил, чего следует опасаться и кому
- Противник заплатит высокую цену, если решится напасть: Порошенко объяснил цель военного положения
Комментарии