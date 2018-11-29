Инцидент в Керченском проливе перевернул повестку дня в мире, – российский оппозиционер. Новости

Открытый акт вооруженной агрессии со стороны России в Керченском проливе в отношении Украины перевернул повестку дня в мире. Об этом заявил российский оппозиционер Илья Пономарев.

«Украина с Россией фактически 4 года находится в состоянии войны. Идет война. На этой войне каждый день гибнут люди, и погибли десятки тысяч человек. В этой войне есть и раненые, есть и пленные. И то, что мы видели сейчас [в Керченском проливе] – это один из эпизодов этой войны», – отметил он.

По его словам, тем не менее, именно этот эпизод войны Украины и России очень важен. «Несмотря на то, что у Украины 24 человека взяты в плен и потеряны три корабля, достигнута очень важная международная победа – весь мир увидел кадры нападения российского флота на украинский флот. Уже нельзя сказать: "Это не мы. Их там нет. Это ополченцы". Эти кадры увидел весь мир», – продолжил Пономарев.

«Год почти никто не говорил о войне Украины с Россией, а санкции, которые на Россию налагались, налагались за Скрипалей, за вмешательство в американские выборы, за шпионаж, за что угодно другое, но не за Украину. Сейчас повестка дня полностью перевернулась», – резюмировал российский оппозиционер.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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