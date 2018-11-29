Названы вузы-переселенцы, набравшие больше всего абитуриентов через образовательные центры. Новости

Несколько вузов-переселенцев через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» набрали наибольшее количество абитуриентов из неподконтрольных украинским властям территорий. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом 28 ноября в ходе пресс-брифинга по итогам вступительной кампании-2018 на Донетчине рассказала и. о. директора Департамента высшего образования МОН Светлана Кретович.

«У нас есть вузы, которые набрали наибольшее количество абитуриентов через образовательные центры», – отметила Кретович.

По ее словам, на условном первом месте – Луганский национальный университет им. Тараса Шевченко в городе Старобельск (Луганская обл.), который набрал 142 человека по упрощенной процедуре на дневную форму обучения и 32 на заочную.

Таврический национальный университет им. Вернадского, что находится в Киеве, как рассказала Кретович, набрал более 100 человек.

Еще один лидер – Горловский институт иностранных языков – структурное подразделение Донбаского государственного педуниверситета (Бахмут, до переим.: Артемовск, Донецкая обл.), он набрал почти 100 человек. «Это определенные моменты, связанные с тем, как работают образовательные центры, и тут еще речь о специальностях, которые больше или меньше интересуют поступающих», – сообщила и. о. директора Департамента высшего образования МОН.

Читайте также: