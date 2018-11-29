Есть убойный аргумент: Гримчак о нападении России на украинские суда (Инфографика). Новости

У Украины есть убойный аргумент по инциденту, который произошел с украинскими судами, направлявшимися через Керченский пролив в Азовское море. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак, комментируя позицию президента США Дональда Трампа по изучению всех обстоятельств происшедшего.

«Есть нюанс, который нужно понимать. Я думаю, что наши дипломаты постараются и объяснят, что фактически захват судов и обстрел судов произошел в нейтральных водах. Все, что произошло – обстрел и захват судов, произошло в нейтральных водах», – сказал он.

По его словам, США изучают, подавали украинские моряки запрос на проход через Керченский пролив российским пограничникам или нет, но это не главное.

«Главное то, что Россия в нарушение десятков законов и международных правил захватила суда в нейтральных водах. Это главное из того, что произошло. Это, возможно, не главный, но это убойный аргумент Украины. Есть условная линия границы, и наши суда захвачены в нейтральных водах», – считает Гримчак.

Он отметил, что в ходе своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что, если бы правил в Америке в 2014 году, то не позволил бы президенту России Владимиру Путину захватить Крым. «Сегодня у него есть шанс доказать, что он не такой, как господин Обама, а более решительный, действующий и эффективный», – заявил замминистра МинВОТ.

Фото: пресс-служба МинВОТ

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также: