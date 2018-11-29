Военное положение в Украине повлияет на Минский процесс, – Кравчук. Новости

Военное положение в Украине негативно повлияет на переговоры Трехсторонней контактной группы по вопросу урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Значение Минского процесса снизится. Я в целом критически относился и отношусь к Минскому процессу, потому что он не решает два основных вопроса – целостности нашей территории и границ, и прекращения войны. И не может решить. Статус Минского формата очень сложный», – сказал он.

Он также раскритиковал переговоры в Минском и «Нормандском» форматах. «В "Нормандском" собираются, общаются, а документов никаких не принимают. Я не читал ни одного документа, принятого "Нормандской четверкой". После заседаний каждый его участник трактует все, как считает нужным. Там договариваются, а в Минске какие-то документы принимают. Принимают не на уровне руководителей властей, а на уровне уполномоченных. Все документы, принятые в Минске, не могут быть поданы на ратификацию парламентов. Они не имеют высоты статусов для обсуждения в парламентах», – подчеркивает Кравчук.

«Поэтому Минский процесс – это скорее площадка для переговоров, выступлений, для оценок, а не для принятия исторических решений для Украины», – добавил он.

Первый президент Украины также считает, что в Украине за период действия военного положения каких-либо коренных изменений не произойдет, но предстоящие выборы «добавят остроты» в ситуации. Он отметил, что США постоянно говорят и вводят санкции против Российской Федерации в поддержку Украины, но европейские страны не так решительно ведут себя по отношению к России даже после открытой атаки российских войск на украинские суда в Керченском проливе.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 ноября, Украина инициировала переговоры Трехсторонней контактной группы в скайп-режиме для обсуждения ситуации в Азово-Керченской акватории, но Россия отказалась в них участвовать.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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