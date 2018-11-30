Военное положение и имущество: Кто, почему и как может забрать. Новости

В условиях военного положения в Украине право собственности граждан может быть ограничено в соответствии с Конституцией и законом о правовом режиме военного положения, но должна быть соблюдена специальная процедура, иначе это может считаться преступлением. Об этом рассказала правовой аналитик, представитель БФ «Право на защиту» Елена Шишкина.

«Принудительное отчуждение имущества любой формы собственности, прежде всего частной – это машины, дома, квартиры, должно, во-первых, осуществляться исключительно для военных целей и нужд в сфере обороны. Во-вторых, есть специальный закон о принудительном отчуждении имущества в условиях военного положения, в котором предусмотрен специальный порядок – как это должно быть. Есть процедура», – сказала она.

По ее словам, в первую очередь должна быть проведена оценка имущества граждан, которое намерены принудительно изъять для военных целей, и должен быть составлен соответствующий акт. «Его составляют военные и местные органы власти. То есть те военно-гражданские администрации или те органы власти, которые осуществляют свои полномочия в военной администрации. Этот акт утвержден инструкциями Кабинета министров Украины. Есть типовой акт об отчуждении имущества», – продолжила Шишкина.

«Можно будет получить компенсацию, если имущество было испорчено или уничтожено в результате боевых действий. Есть порядок получения такой компенсации. Оценка имущества и составление акта – это обязательно должно быть сделано, и выданы соответствующие документы о том, что имущество отчуждено для военных целей. Эти документы должны находиться у собственника, потому что с ними позже, например, после завершения режима военного положения, он может обратиться в соответствующие органы для компенсации стоимости или возвращения имущества в том виде, в котором оно было отчуждено», – рассказала аналитик.

Представитель БФ «Право на защиту» подчеркнула, что без соблюдения соответствующих процедур и норм закона никто не может изъять у населения имущество в условиях военного положения. «Просто остановить вас на дороге, направить оружие и сказать: "Мы забираем авто для военных целей", – это вообще может считаться преступлением», – отметила правозащитница.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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