Некоторые суда стоят 11 дней: Блокада Азовского моря (Инфографика). Новости

Ситуацию в Азовском море можно решить только с помощью международных партнеров. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрий Гримчак.
«По данным на вчерашний день у нас 35 судов ожидают прохода через Керченский пролив, из них несколько ожидают прохода более 11 дней», – говорит он.
«Мы не можем направить в Азовское море вооруженные силы. Это по ряду причин невозможно. Поэтому я думаю, что только совместное давление международного сообщества позволит решить этот вопрос. Все имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что сегодня то, о чем говорилось месяц назад, о чем принималась резолюции, в том числе в НАТО, о том, что Россия на сегодняшний день пробует сделать так, чтобы Азовское море стало полностью их внутренним морем», – добавил Гримчак.
По информации министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, украинские порты Азовского моря – Мариуполь (Донецкая обл.) и Бердянск (Запорожская обл.) фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов.
Фото: Министерство инфраструктуры Украины
Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.
В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.
Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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