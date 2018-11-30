Украина может применить зеркальные меры к РФ в Азовском море, – СБУ. Новости

Украина рассматривает вопрос применения ответных мер к России из-за вооруженной агрессии и блокады Азовского моря. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга в Киеве, заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов, комментируя инцидент в Азово-Керченской акватории.

«Принимается решение в отношении проведения соответствующих зеркальных действий в качестве ответа на действия российского агрессора», – сказал он.

По его словам, также у ведомства есть новая информация о пленных украинских моряках. «Два сотрудника Службы безопасности Украины, которые находятся в российском плену готовятся к перевозке в Москву для проведения с ними следственных действий в рамках сфальсифицированного российской стороной уголовного производства», – сообщил Гуськов.

Как сообщалось ранее, СБУ обнародовала перехваченные переговоры экипажей российской военной авиации, которые велись во время атаки на украинские суда в Азово-Керченской акватории 25 ноября, и заявила о подготовке новой провокации. Заместитель главы СБУ Олег Фролов проинформировал, что украинские военные в ходе атаки в Азово-Керченской акватории подверглись 6 видам нападений. Украинских моряков обстреливали истребитель, разведывательно-ударный вертолет и военный корабль РФ. 24 военнопленных украинских моряков, среди которых есть раненые, российские власти удерживали в аннексированном Крыму.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

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