Украина настаивает на создании рабочей группы по демаркации границ в Азовском море. Новости

Украина настаивает на создании рабочей группы по демаркации границ в Азовском море, но Россия будет против этого. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе международной пресс-конференции по безопасности в Киеве, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«По Азовскому морю. Граница и Азовское море – это одно и то же сейчас. Создание рабочей группы для россиян – это детальная работа по всем спорным аспектам. Понятно, что Россия будет этому всячески препятствовать, но тут нужно создать такое давление, чтобы трудно было отказаться», – сказал он.

«Трудно отказаться – это одно, но все-таки нужно, чтобы Россия согласилась на то, чтобы была создана такая рабочая группа. Мы понимаем, что Россия плюнула практически на все соглашения по безопасности, которые исповедовала, от Хельсинки-92, не говоря уже о Будапештском меморандуме», – добавил Марчук.

Он отметил, что Словакия в 2019 году начнет председательствовать в ОБСЕ, но уже сейчас ведет серьезную подготовку к этому, в частности детально изучает вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, а украинские дипломаты должны воспользоваться этим.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 ноября, Украина инициировала переговоры Трехсторонней контактной группы в скайп-режиме для обсуждения ситуации в Азово-Керченской акватории, но Россия отказалась в них участвовать.

Напомним, 25 ноября российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

Вооруженные силы Украины были приведены в полную боевую готовность. 26 ноября Верховная Рада поддержала законопроект о введении военного положения. В настоящее время и до 26 декабря в 10 областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположенных на побережье Черного и Азовского морей, введено военное положение.

Читайте также: