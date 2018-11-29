Словакия детально изучает конфликт на Донбассе и готовится возглавить ОБСЕ. Новости

Словакия в 2019 году начнет председательствовать в ОБСЕ, но уже сейчас ведет серьезную подготовку к этому, в частности детально изучает вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 ноября, в ходе международной пресс-конференции по безопасности в Киеве, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе Евгений Марчук.

«С января начинает председательствовать в ОБСЕ Словакия. Я уже дважды встречался в Братиславе со всеми руководителями, которые занимаются проблемой Донбасса. Скажу, что Братислава очень детально готовится. Я даже могу сравнить: так никто из стран к своему председательству не готовился. Не в обиду другим», – сказал он.

По его информации, Россия также формирует свое видение, и влияет на словацкую сторону, чтоб навязать свое видение ее председательства в ОБСЕ. «В связи с этим тут очень широкое поле для нашей дипломатии, и оно не использовано в полном объеме. В Словакии, как и в Украине, есть и оппозиция, есть пророссийские, есть прозападные силы. Но для нашей дипломатии сейчас это очень важно в том смысле, что эти амбициозные люди в Словакии при своем председательстве не хотят, чтоб было, как было, а хотят проявить инициативу. Мы им раскрыли достаточно широкое поле реалий, которые сейчас происходят на Донбассе», – резюмировал Марчук.

Напомним, с 1 января 2018 года Италия приняла председательство в ОБСЕ и отвечает за формирование повестки дня организации в этом году, в том числе по конфликту на Донбассе. С 1 января 2019 года ОБСЕ возглавит Словакия.

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